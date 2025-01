Richard-Toll : Ces points de blocage au développement de la filière laitière locale que signalent les femmes

« Nos difficultés sont liées, entre autres, à la préservation du tapis herbacé, l’absence de la culture fourragère dans la zone sylvo-pastorale, l’accès à l’eau et à la terre », a dit la présidente de l’Association professionnelle des acteurs de la filière lait local du département de Linguère, Farmata Séllé Kâ.



Présente à une réunion du Comité régional de développement (CRD) décentralisé à Richard-Toll, avec beaucoup de ses collègues, elle a soutenu que la sécurisation et la protection du tapis herbacé permettront aux éleveurs de rester dans leurs localités, avec leur bétail.



Dans cette perspective, elle a préconisé le prolongement des aménagements des périmètres irrigués villageois (PIV) dans les zones sylvo-pastorales, qui ‘’ regorgent d'une importante ressource en terres cultivables ’’, pour permettre aux populations de s’adonner à la culture fourragère.



Aminata Mamadou Sow, présidente de la Commission élevage de la commune de Gandon, a, pour sa part, déploré la rareté des ressources en eau dans certaines zones et le prix élevé de l’aliment de bétail dans les zones pastorales.



« Nous plaidons la multiplication des forages dans les zones où des activités pastorales se pratiquent, pour permettre aux acteurs de s’investir davantage dans des activités génératrices de revenus »’, a-t-elle lancé.



La cheffe vétérinaire au poste de Richard-Toll, Ndama Thiam Tabane a exhorté les autorités à miser sur l’insémination artificielle pour augmenter la production de lait.