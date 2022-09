Richard Toll: Explosion de la grande cuve d'éthanol, plusieurs blessés évacués au centre de santé de la CSS

Une forte explosion à l'usine de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) avec l'évacuation du personnel. On en sait un peu plus avec la grande cuve d'éthanol qui a explosée.



Plusieurs blessés enregistrés et évacués au centre de santé de la CSS. L'onde de choc de l'explosion a fait des dégâts (des téléviseurs et vitres cassées) dans le quartier voisin Ndiagnué.



La Direction Générale de la CSS a convoqué une réunion de crise.