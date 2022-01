Richard-Toll : Le maire Amadou Mame Diop vilipende la CSS. Le maire de la commune de Richard-Toll Amadou Mame Diop, par ailleurs directeur de la Sapco, n’a pas mis de gang pour attaquer la liste CPEJ /NAY LEER dirigée par Ousmane Lom, cadre à la Compagnie Sucrière Sénégalaise. Selon Amadou Mame Diop, "si la CSS n'a pas jugé de se faire utile, depuis tout ce temps, ne serait-ce qu’à titre significatif à la bonne marche de la ville, alors qu’elle aille pavaner ailleurs, car ce n’est pas sur le dos des richartollois qu’elle va se sucrer" a-t-il dénoncé.



Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Janvier 2022 à 06:59 | | 0 commentaire(s)|

"étant le deuxième employeur derrière l’Etat avec des ressources financières et logistiques inimaginables, elle peine à assurer une bonne indemnisation à ses employés, et des conditions de travail optimales. Ces travailleurs qui sont pour la plupart des saisonniers se retrouvent durant les fins du mois avec des bulletins de salaires couvrant à peine les factures. Un calvaire confirmant la nature opportuniste d’une boîte qui ne se soucie guère du développement de Richard-Toll", a rappelé le Dr Mame Diop.



" Mon bilan à la tête de la commune de Richard-Toll est une illustration parfaite d’une gouvernance sobre et vertueuse suite au satisfécit de l’inspection de la cour des comptes à deux reprises devrait aussi être érigé comme référence en matière de gestion foncière. En réalité, ma mandature n’a été l’objet d’aucune contestation, encore moins de scandale.

D’ailleurs, c’est cet attachement à la transparence et à la préservation des terres qui a suscité la colère d’un groupe d’interlopes, des prédateurs fonciers, des hommes stipendiés, sans éthique, ni morale. Face au refus catégorique de l’édile de la ville de céder à leur volonté, ils n’ont pas manqué de faire usage des méthodes orthodoxes par l’activation de plusieurs leviers notamment relationnels afin d’obtenir gain de cause. Une stratégie qui heureusement n’a pas porté ses fruits, d’où cette ambition soudaine de jouer les bons samaritains afin de mettre la main sur la commune", s'encense-t-il.



Réplique



Interpellé sur ces attaques du maire Amadou Mame Diop, le camp d'Ousmane Lom, candidat à la mairie de Richard-Toll, a précisé que ses accusations sont archi-faux et ne sont pas fondées. Selon les membres de "Nay Leer", ils ne sont derrière la CSS mais sont des richartollois purs et durs qui ont le droit d'être candidat à la commune afin de mieux servir leur localité, qui toujours selon eux, est gérer de façon catastrophique par l'actuel maire Amadou Mame Diop.



De notre correspondant à Saint-Louis Adama Sall

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook