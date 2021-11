Richard Toll: Le maire Dr Mame Diop charge ses adversaires. A quelques semaines du démarrage de la campagne électorale pour les locales , Richard Toll est en ébullition avec les différents candidats qui charment quotidiennement l'électorat. Des jeunes issus de la société civile et de formations politiques autre que ceux de la mouvance présidentielle, ont plébiscité le maire actuel Dr Mame Diop au vu de son bilan qu'ils jugent acceptable.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Novembre 2021 à 15:03 | | 0 commentaire(s)|

Réunis autour du mouvement " Jeunesse Lumière " , ces jeunes disent tout haut que le profil de Mame Diop, actuel directeur de la Sapco, est le meilleur parmi les postulants au poste de maire de leur ville. Dopé par de tels propos , le maire Mame Diop prenant la parole, a tiré sur ses adversaires sans les nommer. "Nous n'avons pas besoin de candidat au passé douteux ni de candidat aux mains liées " leur a t-il lancé. Pour lui la fin de la récréation est sifflée. "Désormais on va répondre aux attaques et on ne va pas laisser le terrain à ces gens pour qu'ils racontent des contre vérités" a t-il averti.



Parlant de son bilan , l'actuel maire crie tout haut que la clé de la réussite de l'équipe municipale qu'il dirige est axée sur la bonne gouvernance, à l'accès aux services de base, à la bonne gestion du foncier entre autres. Mame Diop n'a pas manqué aussi de revenir sur l'appui conséquent aux femmes par la commune pour une ardoise de plus de 20 millions. Dans sa liste de réalisations il n'a pas manqué de rappeler la construction de la salle de fêtes à hauteur de 70 millions pour stimuler l'esprit créatif de la jeunesse de Richard Toll sans oublier les écoles construites et la gratuité des fournitures.



Le candidat de BBY dit être optimiste pour la victoire de leur liste au soir du 23 Janvier 2022. " Ce mouvement est venu à son heure car il va assurer cette victoire , il va transcender les partis et les clivages pour montrer le travail fait depuis 7 ans et avec ces jeunes nous allons continuer le développement de notre chère cité" a dit Dr Mame Diop.



Adama Sall (Saint-Louis )

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos