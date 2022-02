Richard Toll: Un enfant de 3 ans meurt calciné dans un accident qui a aussi fait...

Un garçon de 3 ans meurt calciné, quelque 35 cases consumées par des flammes d’une rare violence, du bétail brûlé vif, d’ importants dégâts matériels, c’est le triste bilan d’un incendie qui s’est déclaré, hier jeudi, au village des pêcheurs de Saneinte-Pakk, niché dans la commune de Mbane. Dans cette localité squattée, depuis plus d’une dizaine d’années par des ressortissants maliens, le feu qui s’y est déclaré dans l’après-midi, a tout ravagé sur son passage, sous l’effet du vent violent qui sévit, actuellement, dans cette partie du Walo. Les éléments de la brigade des sapeurs pompiers de Richard-Toll, qui se sont déportés sur les lieux n’ont pu que constater les dégâts. Et aujourd’hui, à Saneinte-Pakk, situé à 35 kilomètres de la commune de Richard-Toll et 3 kilomètres du centre-ville de la commune de Mbane, la tristesse et la désolation sont les sentiments les mieux partagés.

