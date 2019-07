Richard-Toll : un audio d’Homos*xuels défraie la chronique

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

L’information a été donné par le journaliste Buur Guédé. En effet, selon ses informations, un audio impliquant plusieurs homosexuels, défraie la chronique à Richard-Toll.



Dans l’audio, Seydou, Oumar, Massaer et un nommé Ameth dit “Momo”, des supposés «prostitués» homos, dévoilent leurs secrets. Selon nos sources, le dernier nommé aurait quitté les lieux hier vers 15 heures, apres la découverte de l’audio, a révélé le journaliste.



Les autorités religieuses et étatiques ont été saisies.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos