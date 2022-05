Rififi dans la coalition And Siggil Thiès: Abdoulaye Dièye traîne Déthié Diouf à la gendarmerie

Nommé mandataire de la coalition And Siggil Thiès à la suite d’un long processus, lors des élections locales de janvier 2022, Déthié Diouf, citoyen-président du parti Visions Alternatives pour le Sénégal (Visa/ Les Citoyens), a jeté l’éponge avant même l’ouverture de la campagne électorale. Aujourd’hui, il est cœur de la polémique qui agite la coalition, car il refuse de restituer la caution de 15 millions FCfa déposée pour permettre à la coalition de participer aux Locales. Après lui avoir réclamé en vain les 15 millions FCfa, Abdoulaye Dièye a déposé une plainte contre lui, renseigne "L'As".



L’enquête est menée par la brigade de gendarmerie de Hann à Dakar. Interrogé, Déthié Diouf renseigne : « Les 15 millions FCfa, ce n’est pas l’argent d’Abdoulaye Dièye puisque nous étions en coalition et c’est le parti Visa qui a permis la participation aux élections. Il y a eu un gentlemen's agreement entre lui et moi. S’il dit que c’est lui qui a déboursé la caution et a financé la campagne, cela n’est pas conforme à la réalité et les preuves sont là.



Chacun des deux autres candidats (Ousmane Diop et Dr. Djibril Sarr) a dépensé des dizaines et des dizaines de millions de Fcfa, en commençant par les 3 millions FCfa de la cotisation pour la caution. En aucune manière, l’argent de cette caution n’appartient à Abdoulaye Dièye, sinon il l’aurait réclamé dès après les élections. C’est vrai que le chèque barré provient de lui, mais il y a un précédent. Nous l’avons démarché ensemble pour l’obtenir. Sur la base de preuves avérées, nous avons pris sur nous, la responsabilité de rembourser à Ousmane Diop et à Dr. Djibril Sarr, leur contribution à la caution. On ne doit absolument rien à Abdoulaye Dièye »



A en croire Déthié Diouf, la manière dont le commandant de Brigade a mené l’enquête, pour l’accabler comme un simple voleur, appelle de sa part des clarifications. « Il convient de rappeler que c’est le récépissé de mon parti Visa/Les citoyens qui a permis la naissance juridique de la coalition And Siggil Thiès. Les élections se sont tenues le 23 janvier 2022, mais Abdoulaye Dièye a attendu le 23 mai 2022, pour me convoquer comme à son habitude, à la brigade gendarmerie de Hann, alors que tout s’est passé à Thiès, où agissait la coalition. Ce qui constitue déjà une grande équation. Est-ce que la gendarmerie de Hann lui sert de bras armé pour corriger les gens avec qui il a des bisbilles ? Quel pouvoir dispose-t-il pour faire convoquer des citoyens en dehors de la sphère de compétence de cette brigade ? », demande le sieur Diouf, qui révèle que la gendarmerie l’a convoqué à nouveau le lundi prochain, pour rendre l’argent.



« Mais, je ne le ferai pas, car il n’appartient pas à Abdoulaye Dièye », tranche-t-il. Et d’ajouter que le non-respect des engagements de Abdoulaye Dièye vis-à-vis des uns et des autres, a poussé tout le monde à quitter la coalition.