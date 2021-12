Rififi pour percevoir leurs fonds : Les ex-travailleurs de la «Sotrac» impliquent leurs enfants

Pour intensifier leurs actions, les ex-tra- vailleurs ont impliqué leurs enfants dans le combat. Le regard lointain, ces ex-travailleurs espèrent, avec l’implication de leurs fils et de leurs filles, obtenir gain de cause.



Dans une salle de classe, ce sont des affiches où sont inscrits des slogans du genre : « il faut de la résistance », « Oui pour un traitement impartial du conflit social ».



Face à la presse, ces derniers ont déclaré avoir épuisé toutes les voies de recours pour entrer dans leurs fonds. Regroupés dans le département de Pikine, les ex-travailleurs ont trouvé une autre stratégie : celle d’impliquer leurs enfants dans le combat.



Selon Pape Amadou Makhtar Diop, du Collectif des enfants des ex-travailleurs de la Sotrac, il y a plusieurs années que ce combat enclenché par nos parents semble avoir accouché d’une souris.



« Nous avons décidé de porter cette lutte du fait que nous sommes et demeurons les victimes. Il faut que l’Etat règle ce problème. Nous avons décidé de regrouper tous les enfants des ex-travailleurs. Des enfants ont abandonné l’école. Nous allons être à leurs côtés », dit Pape Makhtar.



Dans le même ordre d’idées, Anta Ba, fille d’un des ex-travailleurs, entend être un bouclier. « Nous sommes tous là pour soutenir nos parents pour leur montrer qu’ils ont souffert, mais ils ne seront plus seuls pour surmonter cette épreuve », dira Anta Ba. Selon elle, la situation que vivent leurs parents reste intenable. Sur ce, elle invite l’Etat à trouver une solution.



« Nous interpellons l’Etat afin qu’une solution soit vite trouvée », prie Anta. Pour rappel, la Société des transports en commun du Cap-Vert (SOTRAC) a changé d’appellation sous le magistère du Président Abdoulaye Wade pour devenir Dakar Dem Dikk

