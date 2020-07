Riposte Covid-19: 100 000 masques chirurgicaux offerts au département de Rufisque

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, M. Oumar Guèye a, ce mardi 28 juillet 2020, présidé la cérémonie de remise d’un don de 100 000 masques. En prenant l’initiative d’organiser cette cérémonie de réception de ce don offert par la région Île de France, le Conseil départemental de Rufisque s’inscrit en droite ligne des orientations de son Excellence Monsieur Macky Sall, en jouant sa partition dans ce combat.



Le ministre, dans son allocution, a d’abord rappelé les mesures prises par le chef de l’Etat depuis le premier cas de contamination à la Covid-19, en mars 2020, avant de magnifier l’implication totale des collectivités territoriales à tous les niveaux.



En présence du représentant de l’ambassadeur de France François Bockel, de tous les maires du département de Rufisque, du préfet Serigne Babacar Kane, du médecin-chef de District, Oumar Guèye a saisi cette opportunité pour se féliciter de cette belle coopération entre la France et le Sénégal.



A ce stade actuel de l’évolution exceptionnelle de la pandémie, le ministre estime que le respect des mesures barrières pourrait freiner la propagation du virus. Il s’agit notamment, de se laver fréquemment les mains, de respecter la distanciation physique, d'éviter les rassemblements inutiles, de limiter les déplacements et de porter correctement le masque.



