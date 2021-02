Riposte Covid-19: 25 points de distribution gratuite de masques et de gels installés à Ucad

Le Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) a pris d’importants moyens pour préserver ses pensionnaires. Ainsi, il a lancé une campagne de sensibilisation dans le campus, en mettant en place 25 points de distribution gratuite de masques et de gels.



« Nous lançons aujourd’hui la campagne ‘’un étudiant-un masque’’ pour renforcer la stratégie que nous avons déroulée jusqu’ici. Cette campagne va renforcer les moyens que nous avons déjà déployés. Parce qu’en termes de distribution de masques, nous avions déjà acquis dans un premier temps 100 000 masques chirurgicaux et 50 000 masques lavables.



Et aujourd’hui, avec cette nouvelle campagne, c’est 200 000 masques qui ont été acquis. Il y aura autant de gels qui seront mis à la disposition des étudiants pour arrêter la propagation du virus », a expliqué le Directeur du Coud, Maguette Sène.



