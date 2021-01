Riposte à Covid 19/ Mac de Thiès: Les détenus dotés de kits hygiéniques

Le militantisme engagé reste l’affaire du coordonnateur des "Amis de Me Malick Sall". Engagé aux côtés du Ministre de la Justice et Garde des sceaux, Sidy Makhtar Coly dirige plus de 3 000 jeunes. Ces derniers, réunis dans différents mouvements s’éparpillent un peu partout, sur le territoire national.



Dévoué à la cause du Président Macky Sall, ce jeune leader, très coriace et dynamique a décidé dans son engagement à accompagner Me Malick Sall à anticiper sur les plans politiques, sociaux et autres… Durant la pandémie de Covid 19, il a organisé un don de sang pour le compte de l'hôpital régional de Thiès. Et, dans cette 2e vague de la pandémie, ce proche de Me Sall compte offrir des kits d'hygiéniques aux détenus de la Maison d'arrêt et de correction de Thiès.



Ainsi, il projette dans le cadre de cette lutte à redistribuer des centaines de masques et gels hydro-alcooliques aux populations de Thiès et environ. Très dynamique dans la ville du Rail, Sidy Makhtar Coly s’illustre dans ses appuis aux projets de développement, au financement des femmes et dans ses prises de position de défenseur infatigable de Me Sall.



A cet effet, il ne lésine pas sur les moyens à mettre en œuvre pour barrer la route à tout détracteur des projets et programmes du Président de la République.



