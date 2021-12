Riposte à la Covid-19 dans l’Uemoa : La Directrice générale du Fmi salue les initiatives prises par la Bceao

La même source signale que les deux dirigeants ont d'abord eu un entretien à huis-clos avant de prendre part à une séance de travail avec d’autres présidents d’institution, décideurs et opérateurs économiques et financiers de l'Uemoa.



Outre le Gouverneur de la Bceao, la rencontre a été marquée par la participation de Abdoulaye Diop, président de la Commission de l’Uemoa, Serge Ekué, président de la Banque ouest africaine de développement (Boad) et Badanam Patoki, président du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (Crepmf). Des représentants de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers (Apbef) et de la Fédération des organisations patronales d'Afrique de l'Ouest Fopoa ont également pris part aux travaux.



Le communiqué renseigne que les échanges ont permis à la Directrice générale du Fmi de faire un état des lieux de la situation des économies des États de l'Uemoa dans un contexte de reprise de la pandémie de la Covid-19 au niveau mondial. Elle n’a pas manqué d’aborder aussi les défis auxquels ils sont confrontés et les mesures prises par les différents acteurs pour y faire face.



Au terme d'une séance de travail qualifiée de fructueuse, Kristalina Georgieva a réitéré l'engagement de son institution à accompagner les économies des pays africains, et de l'Uemoa en particulier. Elle a salué les différentes initiatives prises par la Bceao, en riposte à la crise liée à la pandémie de la Covid-19, afin d'atténuer son impact sur le système bancaire et le financement de l'activité économique dans l'Union.



Pour rappel, ces initiatives ont porté sur l’accroissement du refinancement des banques visant à apporter les liquidités nécessaires au secteur bancaire afin de réduire les tensions de trésorerie et permettre aux banques de continuer à jouer leur rôle d’intermédiation financière ; l’appui aux entreprises qui a permis d’éviter les faillites et de préserver l’outil de production, en donnant des incitations au système bancaire pour l’accompagnement des entreprises affectées par la crise ; le soutien aux États dans leur mobilisation de ressources pour financer les dépenses d’urgence liées à la pandémie ; et enfin, la promotion des moyens de paiement digitaux pour limiter les contacts physiques pour mieux contenir la propagation de la pandémie.



En 2021, précise-t-on, la Banque centrale a également soutenu l’émission d' « obligations de relance » sur le marché régional pour le financement des plans de relance économique des États de l’Umoa.

Adou FAYE





