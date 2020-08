Riposte au Covid-19 : 60 millions d’Epi livrés à des pays d’Afrique subsaharienne

«Le Fonds d'action Covid-19 pour l'Afrique (Cafa) travaille en partenariat avec les ministères de la santé afin de répondre aux besoins cruciaux en EPI (notamment masques chirurgicaux, gants, protections oculaires et bien d'autres) de près d'un million d'agents de santé communautaire s'occupant de plus de 400 millions de personnes, pendant la pandémie de Covid-19. Il s'agit, à ce jour, du premier effort connu qui regroupe des ressources pour des articles d'Epi destinés aux agents de santé communautaire en Afrique », lit-on dans un communiqué de presse.



Le Fonds cherche à lever jusqu'à 100 millions de dollars pour approvisionner en Epi les agents de santé communautaire de 24 pays africains pendant un an environ.



Selon Agnes Binagwaho, présidente de l'Université de l'équité en matière de santé mondiale et ex-ministre de la Santé du Rwanda, il s'agit d'un effort courageux et essentiel afin de mobiliser les Epi pour protéger nos héros situés en première ligne : les agents de santé communautaire. En évitant la propagation de la maladie dans leurs communautés tout en assurant la continuité des soins médicaux, les agents de santé communautaire jouent un rôle de premier plan dans toutes les situations d'épidémie, en particulier celle de la Covid-19.



En réponse à une estimation de besoins vérifiée directement par le ministère de la Santé de chaque pays, précise la même source, le Cafa, en vue de l'initiative, s'est jusqu'ici procuré 25 millions de masques chirurgicaux, 35 millions de gants, 822 000 écrans faciaux et 974 000 blouses d'isolation, pour commencer. Il transporte les Epi jusqu'aux ports d'entrée de chaque pays africain, puis les partenaires Cafa locaux se chargent de livrer les provisions aux agents de santé communautaire, en collaboration avec le ministère de la Santé.



Le Cafa est un effort de collaboration à l'échelle du continent, pour regrouper et répondre au besoin non satisfait de fournitures liées à la Covid-19, pour les agents de santé communautaire dans pas moins de 24 pays d'Afrique subsaharienne.

