Riposte au Covid-19 : Macky Sall réitère son appel pour l’allégement de la dette africaine

Selon le chef d’Etat sénégalais, devant cette pandémie inédite, l’Afrique, par son expérience des épidémies, par la jeunesse de sa population et les mesures préventives précoces, se montre résiliente et combative, déjouant ainsi les sombres pronostics qui prédisaient une hécatombe sur le continent.

A son avis, il reste que pour l’ensemble des pays africains, les efforts internes ne suffiront pas pour amortir le choc de la crise et relancer la croissance économique.



«Il nous faut plus de capacités financières. C’est pourquoi avec d’autres collègues, j’ai lancé un plaidoyer pour un allègement conséquent de la dette publique africaine et un réarrangement de la dette privée selon des modalités à convenir ; afin de permettre à nos pays de disposer d’espaces budgétaires qui seront entièrement consacrés à la riposte sanitaire, à la résilience économique et sociale, et à la sauvegarde de l’emploi », recommande Macky Sall.



Il a saisi cette occasion pour saluer le rôle du président Emmanuel Macron qui a contribué à l’adoption par le G20 d’un moratoire sur le service de la dette jusqu’à la fin de l’année 2020.

Macky Sall affirme que c’est une mesure appréciable, mais certainement insuffisante compte tenu de l’impact de la crise sur nos économies.



Il a ajouté que c’est dans le même esprit qu’il convient de considérer la question de l’allègement du fardeau de la dette, pour accompagner l’Afrique dans ses efforts de résilience et de reprise de sa trajectoire d’émergence post Covid.

