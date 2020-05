Riposte contre la COVID-19 : renforcer les capacités de dépistage en Afrique, une des premières nécessités Selon la Commission économique pour l’Afrique (CEA) des Nations Unies, les chercheurs et les fabricants africains s’activent pour augmenter la capacité de dépistage du continent. Mais pour mieux contrer le Coronavirus, un renforcement est devenu une des premières nécessités…

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mai 2020 à 16:31 | | 0 commentaire(s)|

Alors que les pays du monde entier luttent pour augmenter leurs propres moyens de dépistage, la dépendance aux importations devient problématique et la production locale devient importante. Sur les quelque 306 marques de kits de dépistage disponibles dans le commerce, une seule est fabriquée en Afrique (en Égypte)*. Pour résoudre ce dilemme, des pays comme le Ghana ont adopté des approches innovantes telles que les « tests regroupés ». Voici ce que note le rapport de la CEA :

Ghana : Une entreprise de dépistage s’est associée à l’Université des sciences et des technologies Kwame Nkrumah pour mettre au point un kit de dépistage du COVID-19 simple d’utilisation qui donne des résultats en 15 à 20 minutes. Le kit est maintenant en attente de l’approbation de l’Autorité ghanéenne des aliments et des médicaments.

Sénégal : Les fabricants sont en train de créer un prototype de kit de dépistage du COVID-19 qui coûterait moins d’un dollar, dans le cadre d’un programme de collaboration impliquant des chercheurs britanniques et français. La distribution devrait commencer en juin 2020.

Ouganda : Des chercheurs de l’université de Makerere ont mis au point un test de dépistage à l’aide d’un tube à écouvillon qui pourrait donner des résultats en quelques minutes pour un coût d’un dollar seulement.

Kenya : L’Institut de recherche médicale du Kenya a commencé à fabriquer un kit de dépistage rapide et simple à base d’écouvillon.

Afrique du Sud : L’entreprise CapeBio Technologies aurait créé un kit de dépistage qui peut fournir des résultats en 65 minutes.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos