Riposte contre le coronavirus: La Banque mondiale accorde un prêt de 90 milliards FCfa au Sénégal

La Banque mondiale à travers l’Association internationale de développement, octroie un prêt de 150 millions de dollars soit 90 milliards FCfa au Sénégal.



Le crédit approuvé hier par le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale, vise à soutenir le Sénégal dans le renforcement de la productivité agricole et la construction de systèmes alimentaires résilients et climato-intelligents et compétitifs. Cela, pour permettre aux pays de faire face au Covid-19.

