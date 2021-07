Riposte et sensibilisation : 72 h de mobilisation contre la Covid-19 à Dakar Avec la pandémie de Covid-19, les autorités ont concocté un plan de riposte contre la propagation du virus. A Dakar, le gouverneur a pris une circulaire pour décliner la stratégie de communication sur les risques et l’engagement communautaire pour la riposte contre la pandémie de Covid-19, nous apprend « L’As ».

A l’en croire, il est prévu sur toute l’étendue du territoire régional une intensification des activités de communication à travers l’organisation de caravanes de sensibilisation et des activités de plaidoyer en faveur de la vaccination contre la Covid-19 et du respect des mesures barrières.



Cela se passera du 08 au 10 juillet prochain. La campagne sera lancée vendredi prochain dans la commune des Parcelles Assainies. Ensuite, des caravanes de sensibilisation et des séances de plaidoyer seront déroulées dans chaque département. Le gouverneur va faire d’une pierre deux coups.



Il va profiter de la cérémonie pour procéder aussi au lancement officiel des opérations pré-hivernage de la Brigade régionale d’hygiène. El Hassan Sall invite ainsi les médecins chefs de districts à se rapprocher des Préfets et Sous-préfets en vue d’une bonne organisation des activités.



