Risque d'affaissement du pont de Diamel : Les poids lourds interdits provisoirement de circulation, les revendications fusent sur les infrastructures de Matam

« Ce matin, nous avons été alertés d’un danger d’affaissement du pont de Diamel. Immédiatement, nous nous sommes rendus sur place, accompagnés du Commissaire central de la Police de Matam et du délégué de quartier. Après vérification, il a été décidé de suspendre provisoirement la circulation des véhicules lourds sur le pont », a déclaré Ndèye Diombana Cissé, adjointe au préfet de Matam.



Seuls les véhicules légers, les motos et les charrettes sont désormais autorisés à franchir cet ouvrage gravement dégradé, qui a récemment souffert des pluies torrentielles ayant frappé la région.



La reconduction de cette interdiction a ravivé les réclamations des populations, notamment concernant l'accélération des travaux de la route du Dandé Maayo et la réhabilitation des ponts, une demande récurrente des riverains.



Dans le département de Matam, la fermeture et les restrictions de circulation sur les ponts de Ndouloumadji et Diamel obligent déjà les bus de transport et les camions de marchandises à emprunter des itinéraires alternatifs, notamment une déviation passant par la commune d’Oréfondé.



Les usagers estiment que cette situation nuit à la mobilité des habitants ainsi qu’à l’activité économique des villages concernés par les travaux de construction de la route du Dandé Maayo Nord, où la lenteur du chantier est vivement critiquée.