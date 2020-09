Risques d’électrocution sur le quartier Thioffack de Kaolack : la Sénélec fait la sourde oreille devant les populations angoissées A terre depuis plusieurs semaines, un poste électrique (ou poste courant comme on dit dans le langage sénégalais) fait planer des risques d’électrocution sur le quartier Thioffack de Kaolack. Sous une angoisse qui commence à trop durer, les populations qui disent avoir été là où il fallait, c’est-à-dire à la Sénélec, pour alerter et solliciter une réponse d’urgence, butent sur son silence.

Selon notre source qui lance l’alerte, ce « poste courant », c’est Souleymane Ndéné Ndiaye qui l’avait installé pour le poste de santé. Délabré, il est à terre, sans protection, dans un lieu où parfois des ânes s’y aventurent.



Mais ce qui fait le plus frémir, est que juste à côté, deux écoles jonchent ce danger. Il s’agit d’une école primaire et une autre appelée « Case des tout-petits », à peine à 100 mètres des lieux.



Avec l’hivernage, la pluie et les insalubrités sont venues aggraver le cas et ce poste de courant a explosé à deux reprises nous dit-on, mais sans faire de victimes pour le moment.



Le paradoxe est que si la Sénélec est une famille, Kaolack est le fief de Pape Mademba Bitèye, son DG. Mais voilà, la Société ignore le cri des habitants de Thioffack, avec même la menace du délit de « non assistance à personne en danger ».



Autre chose qui fâche ces habitants est que leur marché serait en voie d’être morcelé pour qu’ensuite, une partie soit vendue. A qui ?

Mystère pour le moment, mais des rumeurs circulent…



Donc, des affaires à suivre…



