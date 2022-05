Risques de catastrophes écologiques: L'OMART avertit Macky Sall sur l'expropriation des 1200 ha pour la... "Nous appelons avec respect Monsieur le président de la République à porter une attention toute particulière à l’expropriation des 1200 hectares de terres qui serviront à la zone industrielle prévue et qui sera adossée au projet de port de Ndayane", s'est fendu l'Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (OMART), qui s'adresse au Chef de l'Etat.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Mai 2022 à 22:55

Lequel avertit sur les risques écologiques d'une telle décision: " cette immense superficie entraîne la disparition totale et brutale d’infrastructures culturelles de grand rayonnement international, dont notre pays est fier ", rappellent les leaders de l'OMART, Idrissa Diop et Abdoulaye Mamadou Guissé.



Le document, en conclusion " demande au président de la République, dans le respect de sa décision prise de construire le port de Ndayane, de sauver ces infrastructures culturelles et artistiques, en les intégrant dans un POUMON VERT ÉCOLOGIQUE, comme la norme internationale de protection de l’environnement le souhaite ".

