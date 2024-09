Risques de débordement du fleuve Gambie : Les populations riveraines appelées à la vigilance

Dans le cadre du suivi de la situation hydrologique du fleuve Gambie, le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a constaté, ce 30 septembre 2024, une montée subite et fulgurante du niveau de l'eau.



Selon un communiqué de presse, à 16 heures, ce lundi, le niveau a atteint 11 m à Gouloumbou et 12,63 m à Simenti, soit respectivement 1 m et 37 cm en dessous des cotes d'alerte.



Face à cette situation, avec l'atteinte imminente du seuil critique, des risques de débordement du fleuve sont à craindre, notamment dans les zones basses.



Les populations riveraines ainsi que les acteurs économiques le long des berges sont invités à faire preuve d'une vigilance maximale, ont déclaré les services de Cheikh Tidiane DIEYE.

LeSoleil_Digital