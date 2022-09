Risques de débordement du fleuve Gambie: les ministère de l'Eau et de l'Assainissement rassure

Le ministère de l’Eau et de l’Assainissement continue de faire le point sur la situation hydrologique afin de prévenir les populations riveraines des fleuves du Sénégal et de Gambie des risques de débordement, informe L'As.



D’après les services du ministre Serigne Mbaye Thiam, il n’y a pas pour le moment de danger en ce qui concerne le fleuve Gambie.



En effet, le niveau de l’eau connaît présentement une tendance baissière à Kédougou, Mako, Diaguiri et Goumbeyel sur le Niériko, même s’il est légèrement en hausse à Simenti et Gouloumbou, sans être préoccupant car encore loin de la cote d’alerte.

