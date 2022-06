Risques de perturbation dans le secteur de l’eau : Les travailleurs de la SDE comptent aller en grève

Les travailleurs de la Sen’Eau disent qu’elle est consécutive à l’échec des tentatives de conciliation entre la Direction générale du Travail et la Sécurité sociale sanctionné par un procès-verbal signé le 20 juin 2022. Le désaccord découle du refus de la Direction générale de discuter des points inscrits au mémorandum des travailleurs (dont l’augmentation à 40% des salaires, la révision de la cotation des postes, de la grille salariales, etc.), pour lequel un protocole a été signé entre le ministère de l’Hydraulique et les organisations syndicales, le 1er mai 2018.



Il est aussi motivé selon le communiqué des travailleurs, par la tentative d’entrave aux missions des délégués du personnel élus. Les travailleurs déplorent également la gestion partisane des promotions internes et le traitement discriminatoire des nouvelles recrues par rapport aux anciens. Il y a aussi l’utilisation abusive d’expatriés au détriment de l’expertise locale.



Dans la limite des 30 jours du préavis, l’Intersyndicale dit « rester ouverte à toujours trouver des solutions avec la Direction générale, mais mettra en œuvre le dernier plan d’actions décliné avec les délégués du personnel réunis le 21 juin 2022 ».



Dans leur plan d’actions, les travailleurs de la Sen’Eau comptent mettre en place d’une task-force ce vendredi 24 juin, pour le suivi du plan d’actions de lutte. Ils envisagent aussi la tenue d’une assemblée générale la semaine prochaine, la relance la tournée de l’Intersyndicale à Hann/Labo et dans les régions et la finalisation de l’actionnariat, pour permettre au représentant des travailleurs de siéger au Conseil d’administration.















Sudquotidien.sn