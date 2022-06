Risques de perturbations dans la distribution du pain : Le Regroupement des boulangers du Sénégal interpelle l’Etat La distribution du pain risque de connaître des dysfonctionnements, si l’on n’y prend garde, d’ici à samedi. L’annonce a été faite hier par les responsables du Regroupement des boulangers du Sénégal (Rbs) qui demandent à l’Etat de prendre ses responsabilités face à l’inflation sur le prix de la farine et des autres intrants pour la fabrication du pain.

Que l’Etat du Sénégal prenne ses responsabilités pour éviter des perturbations dans la distribution du pain ! Ce à cause de la rareté et de la cherté de la farine dont le sac de 25 kilogrammes est passé de 19.200 Fcfa à 25.000 Fcfa. L’appel émane du Regroupement des boulangers du Sénégal(Rbs). Leurs responsables l’ont fait savoir au cours d’une rencontre avec la presse à Guédiawaye.



"C'était prévisible ce dysfonctionnement dans la distribution du pain. Car nous n'avons plus de farine. Nos stocks sont épuisés et les prix qu'on propose sur le marché ne nous arrangent pas.Donc, il faut que l’Etat prenne ses responsabilités. Sinon il y aura des fermetures de boulangeries", a souligné le chargé de communication du Rbs, Modou Sow.



Et le vice-président du Rbs, Bada Gassama d’ajouter : « Le président de la République est interpellé, car l’heure est grave pour le secteur de la boulangerie. D'ici samedi, il risque d'y avoir des problèmes dans la distribution du pain. Nous tenons à informer l'opinion publique dire que cette situation est indépendante de notre volonté. Car, nous n'avons plus de farine disponible avec cette grève des meuniers. Et aujourd’hui, le prix du sac proposé est de 25 mille contre 19 200 francs qui est le prix homologué. »



Ces boulangers qui craignent des pertes d’emplois se désolent également de la cherté des autres intrants dont l’huile, le beurre, la levure etle carburant. «Actuellement, nous ne savons plus où donner de la tête. Car on ne s’en sort plus et il y a des risques de fermeture de boulangeries qui vont causer des pertes d’emplois. Car tous les intrants qui servent à fabriquer le pain sont chers.



Pour l’huile, il n’y a plus de prix fixe avec une spéculation. La levure est passée de 18.000 à 24.0000 francs. Le carburant a aussi connu une hausse vertigineuse pour passer de 423.000 à 655.000 francs pour une valeur de 1000 litres.



Ce qui veut dire qu’aujourd’hui, nous traversons une situation difficile. Car le prix homologué du pain actuellement est en inadéquation avec cette hausse», a fait comprendre Bada Gassama. Ces boulangers ont étalé ces propos lors d’une rencontre avec la presse à Guédiawaye

