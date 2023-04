Risques et répliques aux Cocktails Molotov : Pourquoi Félix Antoine Diome déconseille vivement aux manifestants son usage Avec des opérations de démantèlement de gangs de fabricants, mais la maison du député Farba Ngom, l’usage des cocktails Molotov s’invite de plus en plus dans les manifestations. Pourtant des risques liés à son usage et même la riposte des forces pouvant entrainer des drames sont plus que réels

« Dans la jargon français on explique « l’usage progressif et gradué de la force » attribué à nos braves forces de défense chargées de protéger les populations, mais on ne le souhaite pas, mais il peut arriver un niveaux où elles seront obligés d’en arriver à user de certaines armes…. » A-t-il lancé, appelant les jeunes à savoir raison garder…

