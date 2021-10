Risques-pays OCDE : Ex aequo avec le Sénégal et deux autres pays, la Côte d’Ivoire dans le top 5 des pays africains les mieux notés L’organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a publié le 15 Octobre 2021, son classement actualisée des pays risques. Leader en zone UEMOA, La Côte d’Ivoire grâce à son bond qualitatif est dans le top 5 des pays africains les mieux notés, aux côtés du Sénégal….

Sur une échelle de 0 (la meilleure note) à 7 (la pire), la Côte d’Ivoire est passé de 6 à 5, améliorant sa note, qui lui permet d’intégrer le Top des pays africains.



Mais malgré ce bond, ce pays est devancé par d’autres comme le Botswana, le Maroc et l’Ile Maurice, les meilleurs, qui ont une note de 3, suivis de l’Afrique du Sud.



Mais la Côte d’Ivoire, l’Egypte, l’Algérie et le Sénégal sont Ex aequo au classement avec une note de 5. Ce classement de l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE) est définie selon des critères quantitative et qualitative.



Source Sikafinance.com



