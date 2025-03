Riz brisé ordinaire : Une baisse de prix attendue

Le prix du riz brisé ordinaire pourrait bientôt connaître une nouvelle baisse, selon les informations rapportées par "Libération". Une réunion décisive du Conseil national de la consommation est prévue ce jeudi et devrait aboutir à une réduction du tarif de cette denrée essentielle.



Actuellement vendu à 410 FCfa le kilogramme en boutique, le riz brisé ordinaire pourrait voir son prix chuter à une fourchette comprise entre 300 et 320 FCfa le kilogramme. Une mesure qui, si elle est adoptée, apporterait un soulagement considérable aux ménages, notamment les plus modestes, lit-on dans "leSoleil-sn".



Cette initiative s’inscrit dans la politique du gouvernement visant à atténuer le coût de la vie, dans un contexte marqué par l’inflation et les fluctuations des marchés internationaux. La baisse du prix du riz, aliment de base dans de nombreux foyers, témoigne de la volonté des autorités de répondre aux préoccupations des citoyens face à la cherté des produits importés. Les conclusions de la réunion du Conseil national de la consommation seront donc scrutées de près, car elles pourraient impacter directement le quotidien des Sénégalais.