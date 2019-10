Robert Sagna : «Je ne crois pas que le Mfdc va être affaibli par la mort d'Abdou Elinkine Diatta» La mort d'Abdou Elinkine Diatta a fait parler plus d’un. Le président du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance pense que le Mfdc est déjà confronté à des difficultés, et pourtant il y survit. «Je ne crois pas que le Mfdc va être affaibli par la mort d'Abdou Diatta, car il y a la vicissitude de sa démarche, sa division, ses multiples fractions et cela ne date pas d’aujourd’hui. Je pense que le Mfdc survivra. Au moment où je vous parle, c’est la paix, donc ça ne sera pas la fin de Mfdc».



