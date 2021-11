Roman Gay 2021: Mouhamed Mbougar Sarr primé L’auteur Mouhamed Mbougar Sarr, vainqueur du Goncourt 2021, est de nouveau primé. Ce, en remportant le « Prix du prix littéraire » de l’édition « Roman Gay 2021 », pour son livre intitulé « De purs hommes ». Il y parle de l'homosexualité et de l'homophobie au Sénégal.

Le palmarès du Prix du Roman gay 2021 a été proclamé à Paris, à la Mairie de Paris Centre, en présence des auteures et auteurs, des maisons d’édition, du jury, des lectrices et des lecteurs.



Pour rappel, le Prix du Roman Gay a été créé en 2013 à l’initiative de l’Association Verte Fontaine et des Éditions Du Frigo.



Il s’agit de récompenser des romans déjà édités et diffusés, de langue française originale et appartenant à une littérature d’inspiration homosexuelle masculine.



Depuis 2015, ce prix littéraire est ouvert à tous les pays francophones ou en partie francophones.

