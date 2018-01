Ronaldinho prend officiellement sa retraite

Alors qu'il ne joue plus depuis de longs mois déjà, Ronaldinho a officiellement pris sa retraite. C'est son frère et agent qui l'a annoncé dans une interview, hier mardi.



C'était déjà plus au moins le cas depuis plusieurs mois, c'est désormais officiel : Ronaldinho est à la retraite. Le magicien brésilien, âgé de 37 ans, ne rejouera plus, comme l'a annoncé dans une interview à O Globo, son frère et agent Roberto de Assis Moreira. « Il s'arrête. C'est fini », a expliqué le grand frère de Ronnie.



Ce dernier, remis d'un accident cardiaque, veut faire les choses en grand pour le jubilé de la star. « Faisons quelque chose de très gros, de sympa, après la Coupe du monde en Russie, probablement en août. Nous ferons plusieurs événements, au Brésil, en Europe, en Asie. Et bien sûr, nous voulons faire un match avec une sélection brésilienne », a-t-il exposé. Ronaldinho n'a plus joué à haut niveau depuis son départ de Fluminense en 2015. Il avait plusieurs fois évoqué la retraite sans jamais la confirmer, parlant souvent de propositions. Le roman est désormais refermé.



Champion du monde en 2002, vainqueur du Ballon d'Or en 2005, de la Ligue des champions en 2006, Ronaldinho a évolué dans trois clubs européens, au PSG tout d'abord (2001-2003), au FC Barcelone surtout (2003-2008), puis à l'AC Milan (2008-2011).











Source Lequipe.fr