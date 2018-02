Ronaldo : « J’ai toujours la force de me battre pour le Ballon d’Or » Malgré une petite baisse de régime cette saison, Cristiano Ronaldo n’a rien perdu de son ambition. Dans un entretien accordé à un média brésilien, l’attaquant du Real Madrid (33 ans) assure qu’il vise un 6e Ballon d’Or. Voire plus si affinités.

Cinq exemplaires du Ballon d’Or trônent déjà dans son armoire à trophées. Mais Cristiano Ronaldo, distingué quatre fois sur les cinq dernières années, ne compte pas s’arrêter là. Malgré une saison difficile avec le Real Madrid, l’attaquant portugais est toujours aussi ambitieux. A huit jours du 8e de finale retour de Ligue des champions face au PSG, il s’est confié à la chaîne YouTube brésilienne Desimpedidos. En envoyant un message clair à la concurrence.



"Je n’ai jamais rêvé de gagner cinq Ballons d’Or. Si je devais finir ma carrière maintenant, je serais super content. Après, si je gagne un Ballon d’Or de plus, deux, trois… Je suis heureux de vivre. Et si je n’en gagne pas d’autre, j’en ai déjà cinq, explique la star de 33 ans dans des propos rapportés par AS. Mais j’ai toujours confiance et j’ai la force de me battre pour ce prix. Ça dépendra des titres que nous remporterons cette année."



"Nous ne sommes pas favoris au Mondial"

Et du parcours de son équipe nationale lors de la Coupe du monde en Russie. Une compétition où le Portugal affrontera l’Espagne, le Maroc et l’Iran dans le groupe B. "Nous ne sommes pas favoris, il faut être honnête, il y a des équipes avec plus d’individualités comme le Brésil, l’Espagne, l’Allemagne ou l’Argentine, observe CR7. Mais dans le football, tout est possible. Nous allons essayer de passer la phase de poules et ensuite, nous verrons. L’objectif principal, c’est de sortir de notre groupe."









Rmc

