Ronaldo à la Juve... ça a l'air sérieux !

Après Neymar l’été dernier, Ronaldo cette année ? Le marché des transferts pourrait bien connaître un nouveau coup de tonnerre. Tuttosport fait ce mardi sa une sur Cristiano Ronaldo, qui serait «intéressé» par le projet de rejoindre la Juventus Turin.

Et le quotidien sportif madrilène Marca en rajoute une couche, en titrant « la Juve pense sérieusement à CR7».



Les deux médias rappellent que la clause libératoire du quintuple Ballon d’Or portugais devrait être de 120 millions d’euros, ce que le Real Madrid a démenti, mais aussi que l’ancien Mancunien pourrait trouver à Turin un salaire de 30 millions d’euros annuels, contre les 21 qu’il gagne actuellement.



Il pourrait quitter le club si le président du Real, Florentino Perez, n’accède pas à ses revendications salariales (il demanderait 40 millions, d’après Tuttosport). En cas de divorce avec la Maison Blanche, le média italien évoque trois destinations possibles : La Juventus Turin, Manchester United et le Paris Saint-Germain.



Pour Marca, en revanche, c’est clair : la Juventus est en pôle-position et aurait déjà entamé les démarches pour le transfert du Portugais de 33 ans. Le média madrilène va plus loin, assurant qu’un accord verbal existe entre Ronaldo et la Vieille Dame.