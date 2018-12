Ronaldo invite Messi à jouer en Italie Depuis son arrivée en Série A, Cristiano Ronaldo impressionne. Dans une interview donnée à La Gazetta dello Sport («CR7 appelle Messi»),Tuttosport («L’interview») et le Corriere dello Sport («Le discours d’un roi »), l’attaquant portugais s’est livré au sujet de Lionel Messi.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Décembre 2018 à 12:09 | | 0 commentaire(s)|

L’arrivée de Ronaldo à la Juventus de Turin a marqué un nouvel élan pour le football italien et la Serie A. En tête du classement des buteurs en compagnie d’Immobile et Piatek (11 buts), l’attaquant aux cinq ballons d’or a mis une courte période à s’adapter au style de jeu italien et porte désormais son équipe au sommet du classement avec le meilleur départ en championnat de l’histoire du Scudetto, 43 points en 15 rencontres. Tout simplement grandiose.



Grande star en Italie, l’ancien merengue souhaiterait sans doute avoir un peu plus de concurrence et a lancé un appel du pied à une autre légende du ballon rond. Lionel Messi. «J’aimerais que Messi vienne jouer en Italie, qu’il fasse comme moi et accepte le défi, mais s’il est heureux à Barcelone, je respecte sa décision. Je le respecte en tant que joueur et en tant qu’homme. C’est un grand joueur et un mec sympa», a livré l’international portugais pour ce qui ressemble à un défi lancé au génie argentin. A noter le grand respect de la star turinoise pour le seul joueur ayant autant de Ballons d’or que lui. Deux légendes indissociables dans le monde du football.











Sport24

