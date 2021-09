Rond-Point Massalikul Jinaan des HLM : 2 individus arrêtés pour vol à l'arraché Th. Ndiaye et Kh. Ndiaye, deux hommes de 23 et 28 ans connus des services de police, ont été arrêtés après une agression commise le 14 septembre vers les coups de 12 heures, aux alentours de la grande mosquée de Massalikul Jinaan.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Septembre 2021 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

Il s’agit d’un vol à l’arraché commis sur la personne de I. Bâ par ces deux présumés agresseurs. Les deux mis en cause circulaient sur une moto aux alentours de la mosquée.



Arrivés à hauteur du rond-point, ils ont subitement arraché le téléphone portable d’I. Bâ. Poursuivis par un conducteur de véhicule, témoin de la scène, ils ont été finalement interpellés et mis à la disposition des redoutables éléments de la brigade de Recherches du commissariat de Point E.



Ces derniers, de retour d’une mission d’interpellation, ont été alertés par la foule à hauteur de la grande mosquée de Massalikoul Jinan. Les deux individus ont ainsi été conduits à la police.



À la question de savoir pourquoi ils ont essayé de dérober le portable d’I. Bâ, ils répondent par la négative. Ils n'ont répondu à aucune question, arguant simplement qu'ils ne sont pas des agresseurs.



Pour l’heure, ils croupissent en prison, pour vol à l’arraché commis avec usage d'un moyen de transport, en attendant que le juge décide de leur sort.

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos