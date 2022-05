Rond-point Gadaye : L’intersection de tous les dangers L’inquiétude est grandissante chez les usagers de la route qui empruntent régulièrement cet axe rond-point Gadaye, compte tenu de la recrudescence des accidents de circulation qui y sont enregistrés quasi quotidiennement. En effet, la route ne cesse de faire parler d’elle sur cette partie de l’axe Guédiawaye-Malika, avec des accidents les uns plus spectaculaires que les autres ; des accidents que l’on voit de manière quotidienne, tel un journal d’information.

Autant dire que ce qui devrait être une exception semble s’imposer en règle, au grand dam des populations. Ainsi force est de constater que le plaidoyer sur la sécurité routière ne prend pas en compte toute la chaîne de prévention concernant les accidents ; il s’agit entre autres, de la sécurité des routes et des accotements, la sécurité de la vitesse, la sécurité des véhicules, la sécurité des usagers : voilà autant d’éléments à prendre en compte pour essayer d’éliminer les accidents mortels et réduire le nombre de blessés graves.



Cependant, parmi toutes ces mesures, la sécurité des routes et des véhicules devrait être prioritaire, une priorité conjuguée avec une attitude plus responsable des usagers.



Parlant de la responsabilité de ces derniers, les facteurs à risque ne manquent pas : l’erreur humaine, l’excès de vitesse, la conduite sous l’emprise de l’alcool ou autres substances psychoactives , le non-respect du port de casque et ceinture de sécurité, la distraction au volant, à cela s’ajoutent malheureusement, les infrastructures routières dangereuses, des véhicules dangereux, l’insuffisance de soins après accident (prise en charge tardive), le manque de rigueur dans l’application du code de la route et j’en passe.



C’est dire que s’il n’y a pas d’autorité pour faire respecter le code de la route et pire si la situation est perçue comme telle, il est probable qu’il ne sera pas appliqué et logiquement il y aura très peu de chances qu’il influe sur les comportements. Par ailleurs, le rond-point Gadaye mérite une attention toute particulière, d’autant qu’il est anormal de constater presque chaque jour un accident à ce niveau et la plupart des cas, c’est pendant la nuit.



Ceci est d’autant plus grave qu’un sérieux problème de secours se pose, car étant isolé des habitations et en outre, cet axe de la corniche est plutôt déserté le soir à cause de l’insécurité. Il est donc urgent de trouver une solution durable voire définitive à ce problème crucial et ainsi, rassurer un tant soit peu les usagers.



Eh oui, il est bel et bien possible de prévenir les accidents de la route, il suffit juste de s’occuper de la sécurité routière de manière globale. Pour cela, il faut impliquer de multiples secteurs : à savoir le transport, la police, la santé, l’éducation, entres autres ; et agir pour garantir la sécurité des routes, des véhicules et des usagers à travers une sensibilisation de proximité mais aussi et surtout, la mise en place d’infrastructures routières appropriées tout en mettant l’accent sur l’éclairage.



«La sécurité routière nous interpelle tous : la vie qu’on sauve peut être la nôtre»



Reste maintenant à espérer une réaction des autorités et ce, le plus rapidement possible.











Sophie Fall Jallow

Source Bes Bi



