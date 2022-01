Ross Béthio: Porté par Benno Bokk Yakaar, Faly Seck dicte sa loi Le prochain homme fort de Ross Béthio sera Faly Seck, qui vient de déboulonner Madiop Diop, son camarade de parti. C’est du moins ce que révèlent les premiers résultats sortis des urnes, en attendant la fin du processus. Ce lundi, il s’est réjoui de la confiance des populations de Ross Bethio et a profité de ces moments de communion pour lancer un message d'union et tendre la main à ses adversaires, pour une bonne cohésion sociale. « Notre ambition, c’est de faire émerger Ross Bethio», a-t-il indiqué dans sa déclaration faite depuis le QG de sa coalition sis au quartier Ndiorno.

Faly Seck a reçu auparavant des vagues de ralliements avant les élections et surtout, après le scrutin. Le nouveau maire de Ross Bethio a en outre reçu les félicitations des partisans du maire sortant, qui l'ont rejoint pour travailler à ses côtés.



Toutefois, le nouveau Boss entend mettre en œuvre un plan directeur, qui permettra une meilleure prise en compte des préoccupations de cette frange de la population.



« Les jeunes seront organisés, formés, encadrés, accompagnés. Car nous sommes conscients que la jeunesse est le fer de lance de toute communauté qui se veut prospère ». Avant d’qjouter, « l’amélioration des conditions des jeunes et des femmes ».



Ainsi, a-t-il promis de «s’atteler à apporter une solution durable pour la question de l’assainissement.



Les femmes ne seront pas oubliées. A l’image des jeunes, « elles seront aussi formées, encadrées, accompagnées et fiancées », a annoncé le maire. Avant de signifier à ses futurs administrés, que l’éclairage public et l'adduction d'eau seront également au cœur de ses préoccupations. Ceci pour faire de Ross Bethio une ville attractive.



Il faut signaler que Faly Seck a été élu avec une majorité écrasante, en attendant la proclamation des résultats officiels par la justice.



Avec cette brillante prestation du DAGE du ministère des Collectivités territoriales, il faut souligner la razzia dans son fief a Ndiorno, avec une avance de plus de 500 voix sur ses adversaires.



Une victoire réussie grâce à l'approche du lieutenant de Macky Sall, qui a usé de toutes ses stratégies pour convaincre des alliés et autres militants qui ont adhéré à son projet, proposé pour l'émergence de Ross Bethio.



