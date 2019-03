Ross Béthio : le marché ravagé par un incendie Un incendie d'une rare violence s'est déclaré ce jeudi vers 15h 15, au marché central de Ross Bethio, localité située dans le département de Dagana, région de Saint-Louis. Les dégâts sont énormes. Selon des informations obtenues par Seneweb, pas moins de 15 cantines sont parties en fumées.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 17:47 | | 0 commentaire(s)|

Alertées par les fumées, les populations de cette localité du Walo sont vite venues pour tenter de maîtriser les flammes. Mais, leur action est pour le moment vaine, du fait de la forte canicule et du vent poussiéreux qui s'emparent de la zone depuis quelques jours.

Jusqu'au moment où ces lignes sont écrites, les éléments de sapeurs pompiers ne sont pas encore arrivés sur les lieux.

Ross Béthio, qui polarise une quarantaine de villages, est distant de Saint-Louis de 59 km et est situé à 58km de Richard-Toll.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos