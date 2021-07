Rosso Sénégal: Un jeune douanier criblé de balles par des... Un jeune douanier du nom de Léo Faye, en service au poste de douane de Rosso-Sénégal, a été tué par balles dans sa chambre (au logement des douaniers) en service au poste de Rosso-Sénégal.

Les faits se sont produits ce lundi vers les coups de 21 heures selon dakaractu qui indique que "les malfaiteurs sont entrés dans la chambre du jeune douanier avant de l' arroser de balles, le tuant sur le coup".



Les malfaiteurs ont pris la poudre d'escampette et jusque-là, ils n'ont pas été identifiés. Et personne n'est pour le moment en mesure d'indiquer le mobile de cet acte ignoble...



Le constat et assez lourd du côté des hommes de tenue avec ce meurtre du douanier et les deux (2) gendarmes mortellement fauchés par des voitures à Tambacounda et Mbour.

