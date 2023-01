Rouguiyatou Sy : Zoom sur une femme battante à Kaolack

Aujourd’hui, « Les Femmes Battantes de Sam » évoluent aussi dans la transformation de produits locaux. C’est en novembre 2021 qu’elle découvre le nano-crédit de la DER/FJ et qu’elle souscrit à un prêt pour le compte de son GIE.



Elle avoue avoir été agréablement surprise, par la rapidité de la mise à disposition de son financement. Aujourd’hui, elles sont 88 femmes qui composent le GIE, dont 66 qui bénéficient du nano-crédit.



Son plus grand souhait à ce jour, est de bénéficier d’un montant plus conséquent (hors autonomisation), afin de pouvoir s’approvisionner en matières premières, ce qui leur permettra de prétendre à la labellisation et à l’exportation de leurs produits.



Rouguiyatou Sy reste très confiante quant à l’avenir des « Femmes battantes de Sam », qu’elle voit prometteur.