Route de Nioro: Un car Ndiaga Ndiaye s’est renversé

Un accident s’est produit ce lundi, vers 13h au niveau de la route nationale, vers Paoskoto dans le département de Nioro. Un car « Ndiaga ndiaye » qui transportait du matériel et des denrées alimentaires venant de Dakar et en partance pour Ziguinchor, s’est renversé à l’entrée de la commune de Paoskoto.



D’après les informations recueillies, le chauffeur a perdu le contrôle du volant, et le véhicule a dérapé, avant de se renverser. Même si, aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, la voiture est endommagée et les denrées éparpillées un peu partout sur la route.



Ainsi, les éléments de la gendarmerie se sont déplacés sur les lieux pour faire le constat.