Route des Canaries : Plus de 1 500 migrants morts en quatre mois

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2024 à 12:09

Le bilan est tragique sur le front de la migration irrégulière : plus de 1 500 morts sur les quatre premiers mois de l'année. Près de 15 000 survivants sont également dénombrés, relate "Seneweb".



Et la vague d'arrivées se poursuit. Un autre bateau est arrivé hier jeudi 3 mai 2024, au port d’Arguinegun, au Sud de Las Palmas. Il vient d’Afrique Subsaharienne.

