Routes barrées, absence de plan de circulation, maladies pulmonaires: La totale de Eiffage

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Décembre 2018 à 14:42 | | 0 commentaire(s)|

En ce début de semaine, les habitants de Rufisque se souviendront encore longtemps de cette journée du 17 octobre 2018, où ils se sont retrouvés en quasi état de siège du fait de l'érection d'un ''mur de Berlin" pour les besoins des travaux du Ter.



Selon notre source, impossible de quitter la vieille ville depuis ce matin pour se rendre en ville, impossible de se rendre à l'école pour certains potaches et puis, cette poussière omniprésente qui a fini de peindre en ocre toutes les maisons sans compter la résurgence des rhumes et autres maladies respiratoires pour les populations.



Le coupable ? Eiffage et ses travaux qui n'ont pas fini d'indisposer voire de déranger au plus haut point les populations de Rufisque, Sipres, Sagef et alentours, qui ont d'ailleurs promis de battre le macadam ces jours-ci, pour exprimer leur ras-le-bol quant à ce calvaire qu'elles vivent au quotidien et dont elles n'entrevoient pas la fin.



Leral suit la situation de très près et vous promet d'y revenir très bientôt dans une prochaine relation.











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos