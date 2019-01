Rts : rétrogradé au rang de simple journaliste débutant, Abdoulaye Fofana Seck porte plainte contre Racine Talla

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 11:59 | | 0 commentaire(s)|

Entre le directeur général de la Rts (Radiotélévision sénégalaise), Racine Talla, et son employé Abdoulaye Fofana Seck, rien ne va plus !



Se disant rétrogradé au rang de simple journaliste débutant alors qu’il fut directeur commercial, Abdoulaye Fofana Seck a porté plaine contre son employeur pour laver l’affront de cette humiliation professionnelle.



L’affaire sera évoquée et plaidée en référé social devant le Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar le 29 janvier, c’est-à-dire mardi prochain.















Le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos