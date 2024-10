Rude bataille de Dakar entre Taxawu Sénégal et Pastef : Amadou Ba en embuscade... Les élections législatives du 17 novembre prochain constituent un rendez-vous à plusieurs enjeux. Parmi ceux-ci, la bataille de Dakar qui s’annonce sanglante entre Pastef dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko et Taxawu Sénégal de l’ancien maire Khalifa Sall Si Taxawu Sénégal et le Pastef sont les grands favoris pour remporter la victoire dans la capitale, Amadou Ba demeure tout de même un candidat à prendre très au sérieux à Dakar.

Mieux il pourrait même créer la surprise dans la course pour s’accaparer des sept sièges que se disputent les différentes listes engagées dans les prochaines élections législatives.



En effet, l’ancien Premier ministre sous Macky Sall qui n’est pas à son baptême de feu à une compétition électorale avait dans le passé montré qu’il détient des arguments sérieux à faire valoir.



Déjà en 2017 pour sa première participation à ce rendez-vous, il a remporté la victoire des législatives à Dakar en tant que tête de liste de la mouvance présidentielle face à Taxawu qui y était donné largement favori. Ce, au terme d’une campagne bien menée qui, en pluslui a permis d’acquérir une certaine expérience.



L’autre atout dont dispose la tête de liste de Jamm Ak Njarin, c’est son fief naturel des Parcelles Assainies dont il s’est toujours réclamé. Réputé comme l’arrondissement le plus étendu du département de Dakar, il en constitue également son plus grand grenier électoral. C’est pourquoi les différents concurrents y déploient le maximum de leurs efforts afin de limiter le score des prétendus plus forts à défaut de pouvoir se positionner premier.



En tout cas, il est certain que Ba, sera difficile à battre aux Parcelles même si lors de la dernière présidentielle il y avait mordu la poussière. Mais entretemps beaucoup de choses se sont passées et le type d’élection est loin d’être le même. En outre il y a que l’ex Chef du gouvernement, réputé détenir une grande fortune ne va pas lésiner sur les moyens afin de convaincre certains électeurs à lui accorder leurs voix. Le reste c’est une question de stratégie basée sur une bonne communication politique et une organisation de campagne bien ficelé



Dans ce domaine, Amadou Ba n’a pas de quoi se faire peur puisqu’il détient dans son entourage des hommes et des femmes aguerris à la tâche pour accomplir ces missions. Comme du reste il peut compter sur l’apport des ténors de la politique qui composent sa coalitions



Sa rencontre d’avant hier face à la presse renseigne sur la détermination d’un homme qui, sorti de sa torpeur, est prêt à se donner à fond afin de remporter la cagnotte. Le candidat déchu de la dernière présidentielle longtemps aphone aux attaques de son principal adversaire Ousmane Sonko a trouvé ainsi l’occasion de laver son honneur non sans lui lancer des piques sur la gestion du pays.



Et l’actuel Premier ministre prenant la balle au rebond a tout de suite réagi pour l’inviter à débattre avec lui sur plusieurs sujets de l’heure. Voilà qui constitue un avant-goût de ce que sera la campagne électorale surtout entre ces deux qui ont long contentieux à vide



En définitive, face à des adversaires aussi coriaces comme Ousmane Sonko et Barthélémy Dias qui ont déjà fait leur preuve à Dakar, rien ne sera facile pour Amadou Ba.En revanche, rien n’est perdu d’avance pour lui.



Extraits du Quotidien Le Témoin



