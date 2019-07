Rue Vincent : La chute d’un immeuble détruit 9 véhicules d'agents de la Senelec

Un immeuble vétuste est tombé sur la rue Vincent à Dakar. La chute de cet immeuble a détruit 9 véhicules d'agents de la Senelec, stationnés à côté. La RFM a donné l'information et précise que le propriétaire de l’immeuble, accroché, craint qu’un creux du chantier d’à côté pourrait être la cause.



La Senelec, victime ne s’est pas encore prononcée. Mais, un huissier a été commis pour constater les dégâts.



Leral



