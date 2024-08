Rufisque : 14 kg de chanvre saisis, un piroguier en garde à vu

Le commissariat central de Rufisque a procédé à la saisie de 14 kg de chanvre, suite à l'arrestation du chauffeur A.Diagne. Ce coup de filet réalisé dans le milieu interlope par les hommes du commissaire Principal Mamadou Lamarana Diallo, est consécutif à l'exploitation d'un renseignement au débarquement d’une pirogue de chanvre indien en provenance de la Gambie et qui aurait accosté au large de la plage de Mérina à Rufisque.



Selon des sources de Seneweb, après une longue mission de filature et d'infiltration, les policiers ont aperçu une pirogue au large à 300 mètres des côtes avec un individu à bord livrant de la drogue à d’autres piroguiers. Avec le concours des agents de la brigade maritime des douanes de Rufisque, les limiers ont réussi à arraisonner la pirogue et ont interpellé le piroguier A.Diagne avec deux sacs contenant 14 blocs de chanvre indien;



A cet effet, l'homme domicilié au quartier Darou Rahmane à Rufisque a été placé en garde-à-vue pour trafic international de chanvre indien.