Rufisque: L’hôpital Youssou Mbargane appuyé par l’Autoroute de l’avenir

Jeudi 28 Novembre 2019

Dans le cadre ses activités de responsabilité sociétale d’entreprises (RSE), l’Autoroute de l’avenir a procédé ce jeudi à une cérémonie de don de matériels médicaux d’une valeur de 5O millions FCFA à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque.



Durant ladite cérémonie, Xavier Idier, directeur général de l’Autoroute s'est expliqué sur la porté de cet acte qu'ils ont tenu à poser: « Vis-à-vis des populations riveraines, et de l’Etat du Sénégal, il nous tient particulièrement à coeur de tenir ce genre de geste pour améliorer la qualité des soins à Rufisque. Permettre aux populations d’avoir un hôpital de proximité bien équipé pouvant être réactif avec des délais d’intervention qui seront évidemment raccourcis », a-t-il assuré.



Et équiper cette structure de santé est d'autant plus important qu'elle pourrait aussi accueillir des accidentés de la route : «Nous avons tous conscience que, progressivement, la pression devient de plus en plus forte dans cette région. Et ce type de structure va permettre d’avantage de faire face à la demande surtout au bénéfice des accidentés de la route toujours plus nombreux ».



Le matériel est composé d’une table opératoire, d’un respirateur anesthésique, de lampes signalétiques, et du matériel de chirurgie orthopédique pour une valeur de 50 millions FCFA.



«Beaucoup d’entreprises sont présentes à Rufisque et c’est une énergie globale qu’il faut développer pour faire face à tous ces manquements. Nous prendront au préalable des initiatives pour inciter ces entreprises à contribuer, et financer cette structure pour l’améliorer », a promis M.Idier.

