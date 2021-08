Rufisque: Les eaux de pluie contraignent une centaine de familles à déménager

« Depuis quatre ans, nous vivons pareille situation à chaque tombée des premières pluies. Quatre-vingt-douze (92) familles ont déjà quitté leurs domiciles », s’emporte un jeune du quartier résidentiel de la cité Sipres.



Dans ces localités, plusieurs familles se sont résolues à quitter leurs demeures. Chaque année, à Rufisque, les eaux de pluie indisposent les populations. Une situation qui, pour les populations, sonne comme un manque de volonté des autorités de trouver des solutions adéquates à ce problème récurrent.



« On nous chante la même chanson, la même rengaine tout le temps. A chaque interpellation des autorités, on nous envoie une motopompe pour les eaux. Nous n’allons plus accepter d’être traités comme des moins que rien alors que les autorités de la ville se la coulent douce dans leurs villas », s’énerve encore notre interlocuteur.



Une situation due à plusieurs facteurs, notamment à l’assainissement et la canalisation « mal conçues » par les autorités en charge de l’autoroute à péage. « Ce n’est plus possible. Nous allons faire face aux autorités pour leur faire comprendre que trop c’est trop. Nous n’allons pas accepter d’abandonner nos maisons alors que des solutions devraient être trouvées », a encore réagi notre source.



A la cité Serigne Mansour Sy, les fortes pluies du week-end passé ont en tout cas causé beaucoup de désagréments.











Le Témoin