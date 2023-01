Rufisque Les héritiers du Tf 1451/R jubilent «Le dossier est clos, nous avons gagné»

Ce sont des héritiers de Mbagour Diagne aux anges qui se sont présentés dimanche face à la presse au Foyer des jeunes de Jaxaay. Le dossier du Tf 1451/R, qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, notamment suite aux 94 milliards décaissés par l’Etat, a connu son épilogue tout à leur profit, a-t-on appris.



«La loi est dite et doit être respectée. Le dossier du Tf 1451/R est clos; nous avons gagné. La Cour d’appel a donné des instructions fermes pour la rétrocession totale des 258 hectares à la famille», a ainsi posé lors de la rencontre Demba Anta Dia, un des mandataires de la famille Mbagour Diagne. C’est ce qui ressort, à l’en croire, de l’arrêté du 22 décembre.



«Les forces publiques, les procureurs, la police ont été invités à assister la famille pour qu’elle entre en possession de sa propriété», a encore indiqué M. Dia, faisant la synthèse de la décision rendue par la Cour d’appel de Dakar. L’acte final a été prononcé suite à une contestation, devant les juridictions compétentes, du Conservateur de Rufisque qui s’était vu ordonner de réinscrire l’ensemble du Tf au nom de la famille des héritiers sous astreinte du paiement de 100 mille francs par jour.



La Cour d’appel a ainsi vidé pour de bon le contentieux qui a traîné depuis plus d’une décennie. «L’Etat autant que les héritiers de Mbagour Diagne sont victimes dans ce dossier», a souligné Mamadou Diop Thioune au nom du Conseil des notables du Cap Vert, tout heureux du dénouement de cette affaire.



«Nous remercions le Président Macky Sall et la Justice sénégalaise. Cette affaire, parmi d’autres non révélées, nous informe que l’Etat a été toujours une victime des méthodes plurielles employées dans des escroqueries foncières sur le territoire national», a-t-il souligné. Le contentieux désormais derrière eux, les héritiers ouvrent une nouvelle perspective sur le Tf qui a vu plusieurs lotissements dont celui opéré par la Sn Hlm, y prendre cours en pleine période contentieuse.



«Aux populations victimes de fausses procédures d’attribution, la famille est disponible et disposée à les recevoir aux fins de régularisation de leurs dossiers de propriété foncière en relation avec notre cabinet et sous la coordination du mandataire de la famille», a fait savoir M. Thioune au nom des héritiers.



