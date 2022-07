Rufisque: Les populations de Sangalkam promettent la victoire à Bby et Oumar Gueye affiche la sérénité. Les leaders de la coalition Benno Bokk Yakkar de Sangalkam , sous la direction du Ministre Oumar Gueye, sont en train d’abattre un travail de titan pour donner au Président Macky Sall une majorité écrasante à l’assemblée nationale. Avec un grand engagement de ses militants et sympathisants, le Président du comité électoral continue à sillonner la commune de Sangalkam pour échanger avec les populations et leur demander de soutenir la coalition. Ce jeudi 21 juillet 2022, Oumar Gueye a fait du porte à porte au Quartier Sérère de Sangalkam.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Juillet 2022 à 06:54 | | 0 commentaire(s)|

A l’issue de ces proximité, le ministre a passé en revue les réalisations ainsi que les attentes de la localité. En outre des nombreuses réalisations à Sangalkam, d’autres grands projets entamés par l’Etat sont en cours. « On peut citer le stade multifonction, le centre socio-culturel des jeunes, le district sanitaire dont les travaux sont presque terminés, le lycée technique entre autres…», a expliqué Mr Gueye.



Le coordonnateur et Président du comité électoral a également eu à rappeler les enjeux de ces élections législatives, notamment sur la poursuite des politiques publiques mises en œuvre par le Chef de l’Etat . « Voilà pourquoi il est primordial d’accorder au Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, la majorité absolue à l’Assemblée Nationale », dira-t-il.



Les populations rencontrées dans les domiciles ont promis à Oumar Gueye une victoire mécanique de Benno Book Yakaar. Lors de cette activité de porte à porte, le ministre en charge des collectivités territoriales est allé voir les femmes du marché. Sur place, Il a été bien accueilli par ces dernières qui ont pris l’engagement d’être les premières dans les bureaux de vote.







